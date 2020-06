Coronavirus Piemonte, due focolai in Val d’Ossola: 13 contagi

Le persone positive sarebbero entrate in contatto con due lavoratori frontalieri: uno che opera in Canton Vallese, l’altro in Canton Ticino. L’Asl ha confermato i casi

Preoccupazione per due nuovi focolai di coronavirus in Val d'Ossola. Entrambi sono riconducibili al mondo del frontalierato. Si tratta di 13 persone contagiate che sarebbero entrate in contatto con due lavoratori frontalieri: uno che lavora in Canton Vallese, l'altro in Canton Ticino. L'Asl ha confermato i contagi.

Azienda sanitaria Vco: “Nostro sforzo è allargare indagini”

"Il nostro sforzo è di allargare le indagini ed essere attenti a tutte le frequentazioni, soprattutto sui luoghi di lavoro da dove sono partiti i contagi", spiegano dall'Azienda sanitaria del Vco. Per circoscrivere i due focolai, dato che i lavoratori abitano in due Comuni dell'Ossola, si stanno eseguendo numerosi tamponi sia sui famigliari, sia sulle persone venute in contatto con i frontalieri.