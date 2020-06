Coronavirus Piemonte: solo 15 persone ricoverate in terapia intensiva

Con il calo di 3 pazienti registrato oggi, è sceso a 15 il totale dei malati di Coronavirus nei reparti di terapia intensiva negli ospedali del Piemonte. Il dato è riportato dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Negli altri reparti i ricoverati sono 316 (-18 rispetto a ieri). Altre 157 persone sono guarite e 1.366 sono in via di guarigione. I nuovi contagi sono 20: di questi, 13 sono asintomatici. I decessi comunicati oggi sono 5, ma nessun caso registrato, al momento, nella giornata odierna. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.350. I tamponi diagnostici finora processati sono 402.181, di cui 220.798 risultati negativi.