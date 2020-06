Rogo Thyssen, pg Torino: "Mai abbassata la guardia"

"So che siete delusi e più addolorati di prima, se possibile, ma volevo illustrarvi la situazione, ed è questa e non c'è rimedio", ha detto il procuratore generale di Torino rivolgendosi ai familiari delle vittime

"Non siamo mai stati con le mani in mano. Se siamo arrivati a questo risultato è perché non abbiamo mai abbassato la guardia, ma non potevamo incidere perché si tratta di uno Stato estero". Così il procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo, durante l'incontro oggi con i familiari delle vittime del rogo Thyssenkrupp, avvenuto a Torino nel 2007. Intanto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha contattato i familiari delle vittime, che la prossima settimana potrebbero andare a Roma a incontrare una delegazione del governo. Lo si è appreso in tribunale a Torino, a margine dell'incontro.

Le parole del pg Francesco Saluzzo

"Anche il ministero italiano ciò che poteva fare, lo ha fatto", ha aggiunto il pg di Torino. "La decisione viene da altri - ha spiegato parlando della concessione della semilibertà ai due manager tedeschi Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, condannati in Italia per omicidio colposo - e non c'era nessuna possibilità di far eseguire la pena ai due in Italia. A un'esecuzione siamo comunque arrivati. So che siete delusi e più addolorati di prima, se possibile, ma volevo illustrarvi la situazione, ed è questa e non c'è rimedio".

I familiari delle vittime durante l'incontro hanno anche contestato il fatto che i manager della Thyssen siano stati condannati per un reato colposo e non doloso: "Sono assolutamente convinto che fosse un reato doloso - ha risposto Saluzzo - ma in Italia siamo in uno stato di diritto, dove il giudice ha stabilito che non lo era". "La giustizia di sconfitte ne subisce tante - ha continuato Saluzzo -, è stato un percorso a ostacoli e arrivati all'ultimo forse il risultato è stato meno importante di quanto ci aspettassimo". A chi gli ha chiesto se un intervento della politica potrebbe cambiare le cose, il pg ha risposto "no".

La madre di una delle vittime: "Ennesima presa in giro"

"Ci vergogniamo dell'Italia e ci vergogniamo della Germania, non possono zittirci dicendo che ce l'hanno messa tutta perché non è vero". Così Rosina Platì, madre di una delle vittime, prima dell'incontro con il procuratore Saluzzo. "È l'ennesima presa per i fondelli. Dovevate farvi garantire che questi delinquenti andassero in galera", ha detto poi la donna durante l'incontro di questa mattina con il pg Francesco Saluzzo. "Abbiamo creduto a tutti. Ma questa non è una pena è una presa in giro - ha detto Platì al procuratore generale di Torino -. Non se ne può più, ci hanno ammazzato sette figli nel modo più atroce e non hanno fatto un giorno di galera".