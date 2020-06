Torino, Thyssen: concessa la semilibertà ai due manager

La comunicazione sulla concessione della semilibertà, in Germania, per Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i due manager tedeschi condannati in Italia per omicidio colposo per l'incendio del 2007 alla Thyssenkrupp di Torino, in cui morirono sette operai, è arrivata oggi alla procura generale del capoluogo piemontese. E secondo quanto appreso, è già stata concessa a uno di loro.

Cosa prevede il provvedimento

Il provvedimento prevede che i condannati trascorrano in carcere la notte e che di giorno lavorino all'esterno. Sono contemplate anche agevolazioni in materia di socialità all'interno dell'istituto di pena. La semilibertà può essere concessa in presenza di tre requisiti: assenza del pericolo di commissione di reati della stessa indole (in questo caso si tratta di omicidio colposo), assenza del pericolo di fuga, assenza di recidiva.