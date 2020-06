Thyssen, Appendino a Sky Tg24: "Ministro Bonafede incontrerà famiglie"

“I familiari ci hanno trasmesso un sentimento di rabbia - sostiene la prima cittadina di Torino -, che è giustificato per una battaglia fatta per tanti anni alla ricerca di una giustizia che non è arrivata. Si riapre una ferita per la città"

"Confermo che il ministro della Giustizia Bonafede incontrerà le famiglie delle vittime dell’incendio della Thyssenkrupp". Lo assicura a Sky TG24 la sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo aver incontrato i familiari delle persone decedute nella tragedia del 6 dicembre 2007 e aver parlato con loro della notizia della concessione della semilibertà, in Germania, per Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i due manager tedeschi condannati in Italia per omicidio colposo.