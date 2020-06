Torino, giù dal terzo piano per sfuggire al rogo: gravi madre e figlia

Sono gravi le condizioni di una madre 30enne e della figlia di otto mesi che, secondo quanto riferisce il 118, si sono lanciate dal terzo piano per sfuggire all'incendio divampato questa mattina in via Rondissone, a Torino. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Dai quattro piani dell'edificio, invasi dal fumo, sono state evacuate 15 famiglie. Una 80enne è rimasta intossicata, ma non è in pericolo di vita. In base alle prime informazioni, l'incendio sarebbe partito dall'ascensore, un vecchio impianto ancora in legno. L'appartamento della donna non sarebbe rimasto danneggiato.

Madre e figlia sono ricoverate in gravi condizioni

Secondo quanto riferito dal 118, nella caduta la donna ha riportato numerose fratture e sta per entrare in sala operatoria all'ospedale San Giovanni Bosco. La bimba ha invece riportato un grave trauma neurologico ed è stata intubata e sedata. Il padre non era in casa perché al lavoro.

La testimonianza di un vicino

"Abito di fronte, mi sono voltato e ho visto una persona cadere dal balcone", racconta un vicino di casa accorso sul posto, che ha dato l'allarme chiamando il 118. "Non sappiamo cosa sia accaduto, forse si è buttata per lo spavento - affermano alcuni parenti della donna -. Siamo i cugini, stiamo aspettando che arrivi il padre della bimba".