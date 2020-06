Torino, "fortino" della droga era protetto da telecamere: un arresto

In manette un uomo di 27 anni. I militari hanno sequestrato nove telefoni cellulari utilizzati per gestire lo spaccio, cinque chili e mezzo di marijuana, una carabina calibro 4.5 e 6.800 euro custoditi in una cassaforte

In provincia di Torino un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri in un blitz all'alba. L'operaio difendeva la sua abitazione, utilizzata come base per lo spaccio, con le telecamere: aveva installato un sofisticato sistema di telecamere con le quali riconosceva i clienti prima che entrassero in casa per poi vendere loro le dosi di marijuana. I militari hanno sequestrato nove telefoni cellulari utilizzati per gestire lo spaccio, cinque chili e mezzo di marijuana, una carabina calibro 4.5 e 6.800 euro custoditi in una cassaforte.