Incendio nella notte a Cuneo, in fiamme un appartamento del centro

Intorno alle 2 di notte un violento incendio è scoppiato in un appartamento al piano terra di un palazzo di corso Dante, nel centro di Cuneo, all'angolo di viale Angeli. A lanciare l’allarme è stato l'affittuario della casa, un pensionato seguito dai servizi sociali, che ha svegliato i vicini suonando il campanello di casa loro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo dopo 4 ore.

Danneggiati anche altri appartamenti

Le fiamme hanno danneggiato anche gli appartamenti dei piani superiori, ma non ci sono problemi di agibilità al palazzo. Sono in corso gli accertamenti di polizia e vigili urbani volti a stabilire come si sia causato l’incendio, favorito anche dal materiale di ogni genere stipato all’interno dell’abitazione. Stando a quanto dichiarato dall’uomo, il rogo sarebbe partito da una pentola lasciata sul fuoco.