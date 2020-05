Torino: autista non fa salire su bus donna senza mascherina, aggredito

Un conducente di autobus si è rifiutato di far salire sul mezzo una donna che non indossava la mascherina e, per questo, è stato aggredito dalla 42enne e dal compagno, un 44enne. E’ successo a Torino su un bus del trasporto pubblico Gtt. L'uomo ha rotto la catena che, come misura di sicurezza anti-Covid, separa il posto del conducente, mentre la donna ha infranto la parete divisoria. Scesi dal bus, i due hanno continuato ad accanirsi contro il mezzo: il 44enne ha estratto un coltello e colpito più volte il finestrino dell'autista, mentre la donna ha scagliato un sasso contro i vetri in direzione di un passeggero intervenuto in aiuto dell'autista.

L'arresto

Alla fine i due sono stati arrestati e denunciati per interruzione di pubblico servizio. Lei si era già resa protagonista di un episodio simile nel 2019, lui aveva con sé anche una grossa catena di metallo.