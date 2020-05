Incidente nel Torinese: auto travolge e uccide 2 mucche, un ferito

Il mezzo è andato distrutto in seguito all’impatto avvenuto dopo le 22 di ieri sera sulla provinciale 460 del Gran Paradiso, a Cuorgnè. Il conducente è stato medicato al pronto soccorso cittadino. I carabinieri di Ivrea stanno svolgendo gli accertamenti

Un'auto distrutta, un uomo ferito e due mucche morte. È il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato ieri sera, dopo le 22, sulla provinciale 460 del Gran Paradiso a Cuorgnè (in provincia di Torino). Un'Alfa Giulietta, condotta da un quarantenne di Valperga, ha travolto e ucciso due mucche che si trovavano lungo la carreggiata. Per la violenza dell'impatto l'auto si è ribaltata. Il conducente è stato medicato al pronto soccorso di Cuorgnè: ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. I carabinieri della compagnia di Ivrea (nel Torinese) stanno svolgendo gli accertamenti.