Torino, vendevano droga durante il lockdown: arrestati pusher

A Torino i carabinieri hanno arrestato due persone (uno dei quali minorenne), di origine senegalese, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La ricostruzione della vicenda

I due erano conosciuti dai clienti come "Max e Gabriel", nomi di fantasia, e avevano il controllo dello spaccio nel quartiere Santa Rita, vicino allo Stadio Olimpico, tra corso Agnelli e corso Unione Sovietica. La cocaina e il crack venivano preparati in un appartamento in via Villar 19, dove i carabinieri a marzo avevano già sequestrato 1.900 dosi, poi le nascondevano in decine di calzini che posizionavano tra le inferriate della cantina di un palazzo, nella cassetta di una cabina elettrica o vicino ai cassonetti di abiti usati, pronte per essere vendute ai clienti.