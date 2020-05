Coronavirus Piemonte: rallentano i contagi, superati i 30mila casi

Quest’oggi si sono registrati 87 nuovi positivi e 15 decessi. I guariti sono invece 669: altri 3.445 pazienti sono “in via di guarigione”. Calano i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti

Il numero complessivo dei casi positivi al coronavirus in Piemonte ha superato oggi quota 30mila, ma l'incremento di contagiati è stato oggi di sole 87 unità (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). I decessi registrati oggi dall'Unità di crisi regionale sono 15 (in totale dall'inizio della pandemia 3.757), i nuovi guariti sono 669 mentre altri 3.445 pazienti sono “in via di guarigione”. Prosegue il calo dei ricoverati: - 4 in terapia intensiva (il totale è di 79 pazienti), -65 negli altri reparti (1.414). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.959. I tamponi diagnostici finora processati sono 276.633, di cui 152.729 risultati negativi.