Fase 2, riapre Outlet di Serravalle: orario ridotto e doppio ingresso

Nuove regole per l'outlet più grande d'Europa, che al momento può accogliere solo clienti provenienti dal Piemonte. Mascherine obbligatorie nei negozi e accesso vietato per chi ha più di 37,5 gradi di temperatura

Ha riaperto quest’oggi, con orario ridotto dalle 10 alle 18, il Serravalle Designer Outlet, dopo oltre due mesi di chiusura per via dell’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE). L’outlet più grande d’Europa può accogliere al momento solo clienti provenienti dal Piemonte, nel rispetto delle norme anti contagio, in attesa di poter aprire le porte al pubblico in arrivo da Lombardia, Liguria e dall’estero. Solo tra qualche settimana si potrà dunque avere i primi dati ufficiali della ripresa dell’attività.

Le nuove regole

L’outlet ha dovuto ovviamente adeguarsi alle norme di sicurezza: alla struttura si può accedere solamente dall’ingresso principale o da quello presente all’altezza del parcheggio dei pullman, mentre l’ingresso è interdetto per chi ha più di 37,5 gradi di temperatura. Inoltre, è stata disposta una maggiore frequenza della pulizia dei locali e sono state realizzate delle segnalazioni per permettere ai clienti di mantenere le necessarie distanze lungo le vie del Centro commerciale e dentro i negozi. La struttura mette inoltre a disposizione del pubblico il gel igienizzante.

Le mascherine, infine, sono obbligatorie all’interno degli store (che le mettono anche a disposizione, così come i guanti per toccare la merce) e consigliate all’esterno, mentre bar e ristoranti sono aperti solo in modalità take away, come impone, fino al 23 maggio, l'ordinanza firmata dal presidente Cirio.