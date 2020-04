"Guido questa regione dallo scorso giugno, dopo sette mesi è scoppiata l'epidemia. Non possiamo accettare che ci venga detto che non facciamo tamponi da parte di chi ha governato la Regione Piemonte fino a ieri", ha detto il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in una diretta Facebook. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:02 - Cristiano Ronaldo indossa mascherina Italia: "Stiamo uniti"

"Facciamo tutti il possibile per aiutare". Cristiano Ronaldo torna a farsi sentire e sul suo profilo Instagram, direttamente da Madeira, lancia un messaggio nella lotta contro il coronavirus con una foto in primo piano dove indossa una mascherina. Anzi, due mascherine raffiguranti la bandiera portoghese e quella italiana. "In questo momento molto difficile per il nostro mondo è importante unirci e sostenerci a vicenda", ha scritto il fuoriclasse portoghese con gli hashtag #beyondthemask #nevergiveup. Cristiano Ronaldo sta partecipando a una campagna di donazioni per la Croce Rossa Italiana sul sito nevergiveup.tinaba.it. Campagna a cui hanno preso parte tanti campioni, tra cui Javier Zanetti e Gianluigi Buffon.

8:07 - Alberto Cirio: "Piemonte non è caso, fatto lavoro enorme"

"Sto combattendo una guerra con l'esercito che ho trovato, fatto di uomini e donne straordinarie, ma che aveva carenze organizzative gravi. Ecco perché ci sono delle difficoltà". Il governatore Alberto Cirio, respinge al mittente le critiche sulla gestione dell'emergenza Coronavirus in Piemonte. "Guido questa regione dallo scorso giugno, dopo sette mesi è scoppiata l'epidemia - osserva in una diretta Facebook -. Non possiamo accettare che ci venga detto che non facciamo tamponi da parte di chi ha governato la Regione Piemonte fino a ieri". Non c'è nessun caso Piemonte, per Cirio, che anzi rivendica il lavoro fatto in queste settimane. "Mi trovo a condurre una guerra, la più dura degli ultimi decenni, con un esercito che ho ereditato, con macchinari e forze che ho ereditato - afferma Cirio -. Dove ho trovato punte di straordinaria eccellenza, ma anche criticità di strumentazioni che non c'erano e di una medicina territoriale abbandonata a se stessa negli anni. Una sanità con ospedali eccellenti, ma criticità reali". Prima fra tutte quella dei laboratori attrezzati per le analisi. "A febbraio erano due, oggi sono 18 e in pochi giorni diventeranno venti. Passare dai due laboratori ereditari a venti è stato un lavoro enorme, grandissimo, che è il motivo per cui il Pimonte non è riuscito a raggiungere subito i numeri di tamponi delle altre Regioni, ma lo ha fatto in poco tempo".

8:02 - Cimitero chiuso, Settimo Torinese consente portare fiori

Nonostante il cimitero sia chiuso, il Comune di Settimo Torinese ha deciso di dare la possibilità di posare un fiore sulla tomba dei propri cari. "Abbiamo concesso ai fiorai la possibilità di consegnare i fiori agli addetti del cimitero o direttamente sulle tombe, in orari limitati", dice l'assessore Chiara Gaiola. "È un modo per consentire alle famiglie un gesto di vicinanza ai defunti in un momento difficile". Per far recapitare i fiori occorre contattare gli esercizi commerciali che forniscono il servizio in città.



Data ultima modifica 11 aprile 2020 ore 09:53