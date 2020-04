Circola in automobile con altri due, pusher arrestato nel Torinese

Un senegalese di 26 anni viaggiava in automobile insieme con altre due persone nei giorni dell'emergenza Coronavirus ed è quindi stato fermato per dei controlli dagli agenti del commissariato Madonna di Campagna, quartiere della periferia nord-ovest di Torino. Alla vista dei poliziotti, però, il giovane ha iniziato a deglutire e tossire, circostanza che ha fatto sospettare agli agenti che stesse ingoiando degli ovuli di droga. A confermare i sospetti uno dei due cellulari in possesso del 26enne, sul quale lampeggiava il messaggio di un 'cliente' che lo stava aspettando. Intuito che i poliziotti stessero per procedere al fermo, l'uomo ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione. Dai successivi accertamenti sono emersi a suo carico numerosi precedenti e per lui sono scattate le manette con l'accusa di spaccio.