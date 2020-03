Terremoto nel Torinese, registrata scossa di magnitudo 3.4

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata questa mattina nel Torinese. L'Istituto nazionale di geofisica ha rilevato l'epicentro a sei chilometri da Coazze (Torino) a una profondità di circa 20 chilometri. Il sisma è stato avvertito nell'intero Pinerolese, nel Saluzzese e in parte del Torinese.

A seguito della scossa gli ospiti di una casa di cura a Buriasco (Torino) sono stati evacuati questa mattina. I vigili del fuoco non hanno riscontrato danni alla struttura, una ex costruzione agricola, e in breve la situazione è tornata alla normalità.

Alla centrale operativa di Torino, finora, non sono giunte segnalazioni riguardanti danni o feriti.