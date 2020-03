Dopo due giorni di chiusura a Torino ritorna l'attività di vendita di generi alimentari in più della metà dei mercati rionali. L'accesso sarà regolato per non andare oltre il numero massimo di clienti all'interno dell'area, stabilito in base al numero dei banchi presenti. Sette ospiti della casa di riposo di Bosconero (Torino) sono risultati positivi al coronavirus. La situazione, come conferma il sindaco del paese, è delicata sia per gli anziani della struttura che per il personale. (LA DIRETTA)

8:43 – Torino, riaprono 24 mercati ma con ingressi limitati

In più della metà dei mercati rionali di Torino l'attività di vendita dei generi alimentari ritorna da oggi, dopo due giorni di stop forzato per l'ordinanza della Città che ne aveva disposto la chiusura, domenica sera, per creare le condizioni di sicurezza imposte dal Decreto firmato dal premier Giuseppe Conte e dall'ordinanza della Regione Piemonte. Le 24 aree mercatali riaperte saranno recintate e controllate dalla Polizia locale, l'accesso sarà regolato per non andare oltre il numero massimo di clienti all'interno dell'area, stabilito in base al numero dei banchi presenti si va dai 124 del mercato a Santa Rita, 120 in corso Brunelleschi e in piazza Foroni, agli 8 in corso Taranto, 12 in via San Secondo, i più piccoli.

8:07 - Positivi sette ospiti della casa di riposo do Bosconero

Sette ospiti della casa di riposo di Bosconero (Torino) sono risultati positivi al coronavirus. La situazione è molto delicata come conferma il sindaco del paese, Paola Forneris, sia per gli anziani della struttura che per il personale. "Appena sono arrivate le comunicazioni relative ai casi positivi si sono avviate operazioni di controllo attraverso il Servizio di Igiene e Sanità pubblica e la Dirigenza dell'unità di crisi - spiega il primo cittadino - Con le figure sanitarie di questi due enti siamo in costante contatto per monitorare la situazione: sono già stati eseguiti dei tamponi e ne sono in corso altri". Positivo e ricoverato in ospedale anche il parroco del paese, don Pierfranco Chiadò.

7:45 - Acqui Terme, in coda per la pensione con il presidio di volontari

Dal 26 marzo molti cittadini dovranno recarsi a ritirare la propria pensione. In accordo con la direzione provinciale delle Poste Italiane e con la Protezione Civile, il Comune di Acqui Terme ha predisposto un presidio di volontari per garantire il rispetto delle distanze tra le persone in coda e rilevare la temperatura degli utenti all'ingresso. "Si tratta - spiega il sindaco Lorenzo Lucchini - di una misura precauzionale per garantire maggiore sicurezza". Palazzo Levi ha impegnato circa 40mila euro della raccolta fondi dedicata all'ospedale 'Monsignor Galliano' per l'acquisto di dispositivi sanitari effettuando un ordine di circa 10mila mascherine e prenotati camici, calzari, cuffie. Ordinati inoltre numerosi caschi per la respirazione assistita per la terapia intensiva, già installati 3 monitor. I pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 sono 32, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere.