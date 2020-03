Torino, fugge dalla polizia abbandonando l’auto sulla A4: denunciato

Un 23enne di San Raffaele Cimena (nel Torinese) è stato denunciato dalla polizia stradale di Torino per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. La notte scorsa, sull'autostrada A4 Torino-Milano, alla vista degli agenti, il giovane ha arrestato la corsa della propria Fiat Punto ed è fuggito all'altezza del casello di Settimo Torinese (in provincia di Torino) in direzione del capoluogo lombardo, dopo aver abbandonato la vettura sulla corsia centrale. Una seconda pattuglia delle forze dell’ordine ha bloccato il ragazzo poco distante e lo ha portato all'ospedale torinese Giovanni Bosco per i controlli con l'etilometro. Gli è stata inoltre ritirata la patente di guida.