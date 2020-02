Incidente nel Biellese, auto precipita in un dirupo: morto 65enne

Gianpietro Pasqual Marettin, un 65enne che viveva a Sagliano Micca (nel Biellese), è morto in seguito a un incidente avvenuto lungo la Panoramica Zegna, in località Bocchetto Sessera, nel Comune di Tavigliano (in provincia di Biella). La vittima, stando ai primi accertamenti, avrebbe avuto un malore mentre si trovava alla guida della propria automobile, di cui avrebbe perso il controllo. La vettura è poi precipitata in un dirupo lungo la Panoramica Zegna. L’anziano è deceduto sul colpo, lasciando una sorella. Sul posto, per recuperare il cadavere, sono giunti il 118, la polizia stradale e i volontari del soccorso alpino, che hanno subito riconosciuto la salma.