Val Vigezzo, riparava auto in attività abusiva: denunciato titolare

Un'attività abusiva di autoriparazioni e gommista, con sede in Val Vigezzo (nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola) è stata scoperta dalla polizia stradale di Domodossola (nella medesima provincia). Gli agenti hanno segnalato il titolare (incensurato e in possesso di regolare autorizzazione per la riparazione di attrezzi e veicoli agricoli di piccole dimensioni) alla procura della Repubblica: l’accusa è di violazione della normativa ambientale in relazione all’accumulo d’immondizia senza le prescritte cautele e formalità. Il proprietario, a cui è stata contestata la gestione irregolare dei rifiuti pericolosi, è stato anche multato per la violazione della legge che disciplina l’attività di autoriparazione in funzione della sicurezza della circolazione stradale. Le forze dell’ordine hanno inoltre sequestrato diverse attrezzature, tra le quali un ponte di sollevamento veicoli, due smonta gomme e due apparecchi per la bilanciatura.