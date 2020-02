Coronavirus, primo caso positivo in Piemonte

Primo caso di Coronavirus in Piemonte (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). I test effettuati sul paziente, un torinese di 40 anni, sono stati svolti a Torino dagli specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia e hanno dato esito positivo.

"Focolaio lombardo"

"Non è un focolaio piemontese ma lombardo", ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi. L'uomo si è ammalato, ha spiegato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, "dopo essere entrato in contatto con il ceppo lombardo". I familiari del 40enne sono sotto osservazione.

Le condizioni del paziente

Il paziente "ha un po’ di febbre, ma è in buono stato di salute", ha aggiunto il governatore Alberto Cirio dalla sala operativa della protezione civile, dove alle 15 di oggi è stata convocata un’Unità di Crisi che "resterà aperta h24".

Cirio: "Servizio di tampone a domicilio"

"L'Assessorato alla sanità del Piemonte ha predisposto un servizio per fare il tampone a domicilio", ha annunciato Cirio, sottolineando che "affollare i pronto soccorso degli ospedali sarebbe deleterio". "Chiunque presenti sintomi sospetti - ha aggiunto - o abbia il timore di avere avuto contatti a rischio è invitato a chiamare il numero 1500 o il 118 o il proprio medico di base". "Le ambulanze arriveranno in tempi molto rapidi per eseguire il tampone a domicilio", ha ancora detto Cirio. "Negli ospedali - ha poi spiegato il governatore - stiamo predisponendo dei percorsi speciali separati per chi presenti una sintomatologia sospetta. Inoltre stiamo comprando delle attrezzature che ci permetteranno di dimezzare il tempo del responso, che passerà alle attuali sei ore a tre ore".

"Nessuna emergenza"

"La situazione è totalmente sotto controllo. Le nostre strutture sono in grado di affrontare la situazione. Nessun allarmismo, ma nervi saldi - ha concluso il governatore piemontese -. Qualsiasi situazione potrà essere gestita. Non c'è nessuna emergenza". Un appello a "non creare allarmismi che non fanno bene a nessuno" è arrivato dal prefetto di Torino, Claudio Palomba. "E' un tema estremamente delicato - ha aggiunto - che va affrontato con equilibrio. Stiamo aspettando le decisioni del Comitato operativo che si riunirà a Roma alle 18. Per lunedì ho convocato un incontro con tutti i prefetti del Piemonte per coordinare le azioni", ha annunciato il prefetto.

Data ultima modifica 22 febbraio 2020 ore 17:39