Un locale che vendeva pizza e kebab a Torino, in via Nizza, è stato chiuso dopo che gli agenti del commissariato Barriera Nizza, insieme al personale della polizia municipale, dell'Asl e dello Spresal, hanno riscontrato numerose carenze in campo igienico-sanitarie e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sequestrati 80 chili di alimenti ed elevate sanzioni per 37mila euro.

Trovate blatte e insetti morti

Nella zona utilizzata per cucinare, tra il bancone e il frigorifero, sono state trovate blatte ed insetti morti. Gli alimenti, 11 chili di pizza, 32,5 chili di farina di grano, cinque chili di hamburger, 23 chili di impasto per la pizza, cinque chili di verdure miste e 2,5 chili di mozzarelle, sono stati trovati in uno stato di cattiva conservazione. Inoltre, l'intero locale presentava violazioni per la precarietà dell'impianto elettrico e l'attività era sprovvista della documentazione di valutazione dei rischi.