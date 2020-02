Incendio nel Torinese: brucia una pineta ad Almese

Fiamme in un bosco nel Torinese. Un incendio è divampato ieri nella pineta in frazione Rivera, ad Almese (Torino). Sul posto è intervenuta per le operazioni di spegnimento la squadra 21 dei vigili del fuoco, insieme ai volontari di Almese e Condove (Torino) e dell’Aib (Antincendi Boschivi). La zona impervia e la vegetazione secca ha reso più difficile domare le fiamme, che sono divampate per cause ancora da chiarire.