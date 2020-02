Una svastica e una croce celtica sono state disegnate con della vernice sulla facciata del centro culturale "La Fabbrica" di Villadossola, cittadina nel Verbano Cusio Ossola insignita della medaglia d'argento al valore civile per la Resistenza.

"Gesto che non può essere tollerato"

In una nota l'amministrazione comunale ha "espresso il suo sdegno per un richiamo gravissimo a nefaste ideologie, gesto che non può essere tollerato, specialmente se, come pare, gli autori sono giovanissimi". "La scritta sul teatro, una eccellenza culturale del Verbano Cusio Ossola, vuole colpire la dignità di tutti", aggiunge l'amministrazione.

Il commento del presidente dell'Anpi di Villadossola

"La speranza è che a fare questo sfregio sia stato il solito adolescente, più ignorante che filo-nazifascista - commenta Daniele Fortin, presidente dell'Anpi di Villadossola -. Ci sarebbe la scusante dell'arroganza dell'età sommata a una lacunosa conoscenza del patrimonio di libertà che lo circonda, frutto del sacrificio di altri ragazzi più o meno coetanei. D'altronde i tempi sono questi... E' chiaro a tutti che c'è un risveglio di quella nostalgica stagione nera della nostra storia'', sottolinea Fortin. ''Gli strumenti che abbiamo a disposizione per combattere queste cose ci sono - aggiunge - : la nostra Costituzione ce li fornisce. Come presidente dell'Anpi di Villadossola chiedo alle Autorità tutte di far valere i Principi Costituzionali, vigilando e reprimendo questi sussulti antidemocratici, che minano la libertà di tutti''.