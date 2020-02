Incidente nel Cuneese, donne investite da un'auto: grave 71enne

Oggi pomeriggio due donne sono state investite da un'auto mentre si trovano nella centrale via Cavour, a Borgo San Dalmazzo (Cuneo). Una di loro, 63enne, ha riportato solo alcune lievi ferite ed è stata trasportata in ospedale a scopo precauzionale. Si trova invece in gravi condizioni l'altra donna, di 71 anni, che è stata trasportata all'ospedale Santa Croce di Cuneo in codice rosso. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, i carabinieri e la polizia municipale, gli inquirenti sono al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dello scontro.