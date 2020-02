Incendio a Cuorgné, 71enne trovato morto: ipotesi intossicazione

Il cadavere di Giovanni Camerlo, pensionato di 71 anni, è stato trovato ieri sera dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento dell'incendio di una abitazione in via VIII Marzo a Cuorgné, nel Torinese. Secondo una prima ipotesi, l'uomo sarebbe morto per le esalazioni provocate dall'incendio, o forse per un malore, e poi è stato avvolto dalle fiamme. Saranno gli esami del medico legale dell'Asl To4 a chiarire le cause del decesso, i vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo parzialmente carbonizzato all'interno di una stanza. È possibile che l'incendio sia stato causato da un cortocircuito. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco. L'uomo viveva da solo e a dare l'allarme sono stati i vicini di casa. Le indagini sono coordinate dai carabinieri della Compagnia di Ivrea.



L'incendio nel Torinese

Un altro incendio è divampato nella sera di ieri a Lombardore, nel Torinese, all'interno di un poligono militare. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a domare le fiamme. A quanto si apprende il rogo, alimentato dal forte vento, sarebbe partito da alcuni arbusti per cause che sono in corso di accertamento.