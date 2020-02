Incidente sul lavoro, due feriti nell'Alessandrino

Ieri sera, in provincia di Alessandria, sono rimaste ferite due persone in due distinti incidenti sul lavoro. Nella frazione di Valmadonna, in zona Valmilana, un uomo di 52 anni è stato trasportato all'ospedale Santi Antonio e Biagio dopo essersi ribaltato col mezzo sul quale viaggiava. A Castellazzo Bormida, invece, intervento dell'automedica in uno stabilimento di via Carlo Mussa per un 35enne che si è ferito con un macchinario.