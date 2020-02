Incendio in una casa nell’Astigiano: evacuata una famiglia

Un incendio è divampato questa notte a Vinchio (in provincia di Asti), causando gravi danni a un’abitazione. Sul posto sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme dopo diverse ore di lavoro. La famiglia, che risiedeva all’interno della dimora, è stata evacuata a scopo precauzionale. Il sindaco del Comune si è attivato per trovare ai proprietari di casa una sistemazione dove trascorrere la notte. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le cause del rogo sono ancora da accertare.

A fuoco un capannone nel Cuneese

Quattro squadre dei vigili del fuoco di Cuneo, Alba, Bra e Racconigi (tutti Comuni nel Cuneese) hanno lavorato per oltre 4 ore nella notte per domare un incendio scoppiato in una falegnameria di Monteu Roero (nella medesima provincia). Le fiamme hanno danneggiato un capannone di circa 500 metri quadrati: al suo interno si trovavano materiali di lavorazione e macchinari elettrici. Non risultano esserci stati feriti.

Data ultima modifica 06 febbraio 2020 ore 11:16