Asti, si presenta al lavoro ubriaco e minaccia il titolare: arrestato

Un cameriere 50enne si è presentato al bar dell’hotel in cui lavora, nel centro di Asti, completamente ubriaco. Giunto sul posto, per futili motivi, ha inveito contro il titolare e i colleghi tenendo in mano i cocci di vetro di un bicchiere che aveva rotto. Per questo motivo, la polizia è intervenuta per arrestarlo. L’uomo, con precedenti per guida in stato in ebbrezza, dovrà rispondere dei reati di minacce aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, dato che ha reagito contro gli agenti mentre questi tentavano di ammanettarlo.