Torino, favorivano immigrazione clandestina: 5 denunciati, uno espulso

La Digos di Torino ha scoperto e smantellato un gruppo criminale che favoriva l'immigrazione clandestina, consentendo l'arrivo in Europa anche di persone segnalate per possibili legami con ambienti del fondamentalismo islamico. A capo dell’organizzazione c’era un tunisino di 40 anni, W. F., da agosto trattenuto al Cpr del capoluogo piemontese. Il 40enne è stato rimpatriato alcuni giorni fa. Un altro tunisino facente parte del gruppo criminale, irregolare e senza fissa dimora, è in attesa di essere espulso.

A capo del gruppo un referente dell'associazione A.s.t.i.

Il 40enne rimpatriato era il referente dell'Associazione studenti tunisini in Italia (Asti). L'uomo era considerato un punto di riferimento dai connazionali, tra cui molti studenti, che necessitavano di assistenza nella gestione delle pratiche relative alla loro regolarizzazione in Italia. In particolare, per il rilascio del permesso di soggiorno i connazionali indicavano come domicilio l'abitazione del 40enne.

Sequestrati documenti falsi

Nel corso dell'operazione sono state effetuate perquisizioni a carico di quattro tunisini e di un italiano nel Torinese, portando al sequestro di numerosi documenti. Il gruppo infatti reperiva carte e attestati contraffatti per consentire il rilascio di permessi di soggiorno e agevolare così l'ingresso illegale in Francia di alcuni clandestini. Tra questi anche un tunisino, sospettato di attività legate al terrorismo, che avrebbe superato il confine grazie ad alcuni passeur. Sequestrati documenti falsi, tra cui varie carte d'identità, richieste di rilascio del permesso di soggiorno, stampe di documenti falsi pronti ad essere plastificati. Nell'abitazione dell'italiano, indagato nella stessa indagine, è stata trovata anche la stampante con cui venivano prodotti i documenti.