Baby gang minaccia e rapina coetanei nel Torinese: tre arresti

Come vittime sceglievano loro coetanei, non ancora maggiorenni. Li aspettavano alla stazione ferroviaria di Carmagnola (Torino) e li minacciavano per farsi consegnare portafoglio o cellulare. I componenti di una baby gang, tre ragazzi tra i 16 e i 17 anni, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rapina in concorso. Il bottino del loro ultimo colpo sarebbe un portafogli e alcuni gioielli rubati a un 14enne. Le indagini proseguono per stabilire la responsabilità dei tre giovani in altri episodi simili. I ragazzini sono stati fermati durante i controlli dell'Arma nel fine settimana nell'hinterland torinese.