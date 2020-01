Cuneo, ai domiciliari per rapina spaccia droga: arrestato 25enne

I.C., 25enne di origini campane, nonostante si trovasse ai domiciliari perché condannato in via definitiva per rapina, spacciava cocaina nei pressi della sua abitazione a Cuneo, nel quartiere Donatello. Per questo motivo, il giovane è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile locale, per detenzione di droga a fini di spaccio, ed è tornato in carcere.

La perquisizione in casa

La polizia ha perquisito la casa del 25enne. Nel cassetto di un mobile della sua camera sono stati rinvenuti 60 grammi di cocaina pura, mentre sul balcone 350 grammi di marijuana. Sono stati inoltre trovati, e sequestrati poiché ritenuti un probabile provento di spaccio, 1.600 euro in contanti, di cui il giovane non ha saputo giustificare la provenienza.

L’attività illecità

La polizia ha scoperto l'attività illecita del giovane in occasione di un controllo pomeridiano nell'abitazione nel quartiere Donatello. Gli agenti l'hanno visto che scendeva in strada e abbracciava un trentenne albanese, passandogli un grammo di sostanza stupefacente.