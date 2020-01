Smog a Torino, da 19 giorni oltre i limiti: si attendono le piogge

Per il 19esimo giorno consecutivo a Torino il livello di micropolveri è rimasto sopra i 50 microgrammi al metro cubo, è sempre più probabile che venerdì vengano decise le misure più drastiche del piano antismog: il blocco totale dei diesel Euro 5, con orario allungato, dalle 7 alle 20, in vigore quando la serie di giorni inquinati arriva a 20 consecutivi.

La situazione a Torino

Dall'otto gennaio, con la sospensione del 9 per lo sciopero locale dei trasporti, a Torino e in altri comuni della provincia, sono bloccati i veicoli Euro 5 immatricolati prima del 2013. La speranza che il lungo periodo 'nero' venga interrotto è affidata alla "veloce perturbazione atlantica" prevista per venerdì, con "deboli precipitazioni", scrive Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). La perturbazione è attesa prima sui settori alpini, con quota neve a 1000 metri, 1500 sulle Alpi Marittime, e in seguito in estensione alle pianure.