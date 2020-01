Carmagnola, travolta da suv alla fermata del bus: è ferita gravemente

Una donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cto di Torino dopo essere stata travolta da un suv a Carmagnola mentre aspettava l'autobus in via Torino. A quanto si apprende, rischia l'amputazione di una gamba.

L'incidente

La donna era seduta alla fermata dell'autobus, all'altezza del civico 40, quanto intorno alle 13 è stata travolta da una Opel Frontera. Il conducente, un uomo di 65 anni, è stato ascoltato dai carabinieri intervenuti sul posto, le cui indagini sono in corso per chiarire le cause dell'incidente.