Torino, si arrampica sui balconi delle case: arrestato ladro acrobata

Si è arrampicato al primo piano di una palazzina di Torino, in via Sidoli, ma è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell'ordine. Un cittadino albanese di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Per intrufolarsi nella casa del quartiere Lingotto, mentre il proprietario era in camera da letto a guardare la televisione, il giovane ha rotto il telaio in alluminio di una porta finestra. All'arrivo dei carabinieri ha cercato di fuggire, ma i militari lo hanno bloccato nel giardino condominiale dello stabile con alcuni arnesi e una torcia.