Smog a Torino: torna il blocco del traffico fino ai diesel Euro 5

A Torino torna il blocco del traffico dei veicoli fino ai diesel Euro 5, immatricolati prima del 2013. Le vetture di questo tipo non potranno circolare dalle ore 8 alle ore 19.

Il provvedimento, che resterà in vigore almeno fino al prossimo lunedì 13 gennaio, era già stato adottato nella giornata di ieri per la prima volta. Oggi, tuttavia, è stato sospeso per lo sciopero del trasporto pubblico. Si applicano cosi le misure previste dal “semaforo rosso”, in vigore quando la concentrazione di micro polveri, per almeno 10 giorni consecutivi, supera i 50 microgrammi al metro cubo.

Nessuna allerta smog ad Alessandria

Nessuna allerta smog, invece, nel Comune di Alessandria: da domani, fino al prossimo lunedì 13 gennaio, non sono previste limitazioni al traffico dei veicoli. Negli ultimi due giorni, il livello delle micro polveri in città è rimasto sotto i 50 microgrammi al metro cubo.