Smog a Torino e ad Alessandria, livello "rosso": fermi i diesel euro5

A Torino scatta il semaforo "rosso", dopo 10 giorni consecutivi nelle quali le micropolveri hanno superato i 50 microgrammi al metro cubo. Da domani non potranno circolare anche i veicoli diesel euro5 ed è la prima volta che accade da quando, lo scorso primo ottobre, sono entrati in vigore i provvedimenti di contenimento della qualità dell'aria previsti dall'accordo di Bacino padano. Lo rende noto l'amministrazione comunale.

Le modalità

Lo stop ai diesel euro5 si aggiunge alle limitazioni permanenti e al blocco dei diesel euro4, in vigore da giovedì scorso, e riguarda tutti i diesel immatricolati prima del primo gennaio 2013. Non potranno circolare tutti i giorni, dalle ore 8 alle 19, dal 7 al 9 gennaio. Per i veicoli commerciali della stessa classe emissiva, il divieto è in vigore dalle 8:30 alle 14 e dalle 16 alle 19. Giovedì prossimo con il nuovo rilevamento - curato da Arpa Piemonte - della presenza di polveri sottili nell'aria di Torino si capirà se il blocco dei diesel euro4 ed euro5 proseguirà o potrà essere revocato.

Allerta smog anche ad Alessandria

Allerta smog anche ad Alessandria che, come Torino, ferma i diesel euro5. La decisione dopo dieci giorni consecutivi in cui le micropolveri hanno superato i 50 microgrammi al metro cubo, facendo scattare così il semaforo 'rosso', come previsto dal Protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog. Lo stop è in vigore domani, mercoledì 8 gennaio, e giovedì 9 gennaio, prossimo giorno di controllo da parte di Arpa Piemonte.

Data ultima modifica 07 gennaio 2020 ore 12:50