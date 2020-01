Torino, smog: scatta lo stop alla circolazione per i veicoli Euro 4

Torna il blocco del traffico a Torino: scatta domani, per la prima volta nel nuovo anno, il divieto alla circolazione per i veicoli diesel euro 4 dalle 8 alle 19 per i privati e nelle fasce 8.30-14 e 16-19 per i mezzi commerciali. I livelli di pm10 infatti hanno superato per 4 giorni consecutivi il tetto massimo di 50 microgrammi al metro cubo. Il provvedimento sarà in vigore almeno fino a martedì 7 gennaio e, a seconda delle condizioni meteo, potrebbe restare valido anche dopo il 7.

I comuni coinvolti

Oltre che a Torino, il divieto scatta nei comuni di Beinasco, Borgaro, Carmagnola, Caselle, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Settimo, Venaria, Vinovo e Volpiano. Sono esclusi dal divieto i conducenti con più di 70 anni e i possessori di un certificato Isee non superiore ai 14 mila euro annui.