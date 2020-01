Fuoripista selvaggio sul Sestriere: raffica di multe nel weekend

Mancanza di dotazione di sicurezza individuale e fuoripista in percorsi vietati, sono queste alcune delle infrazioni riscontrate nel fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Susa, in azione per contrastare il 'fuoripista selvaggio' sulla neve del Sestriere.

I controlli e le multe

I militari si sono concentrati nelle aree più pericolose e battute per prevenire le valanghe, spesso provocate dagli sciatori indisciplinati, anche in considerazione del rischio marcato sulle montagne torinesi. Tra il weekend e l'Epifania sono state ben 31 le contravvenzioni elevate. Molti escursionisti, per guadagnarsi il passaggio, hanno addirittura danneggiato le reti posizionate per impedire l'accesso ad aree pericolose. A tutti gli sciatori sono state elevate sanzioni amministrative.