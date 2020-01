Meteo a Torino: le previsioni del 6 gennaio

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

L'anticiclone continua a garantire tempo stabile e in prevalenza soleggiato al Nord. Possibilità di qualche foschia o banco di nebbia sulla pianura piemontese, nube sparse sulle zone pedemontane e nubi marittime in Liguria. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve calo. Venti tra deboli o moderati orientali sul Ligure.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria tempo nebbioso per gran parte giornata, specie nella prima parte del giorno, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 21,4 µg/m³.