Verbania candidata a Capitale Italiana della Cultura 2021

Verbania è l'unica città del Piemonte a essere tra le 44 città candidate a Capitale Italiana della Cultura 2021. Il titolo, istituito dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo e assegnato da una giuria, dura un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del programma presentato. La Capitale Italiana della Cultura di quest'anno è Parma.

Nel 2022 ospiterà il Congresso internazionale della Camelia

Verbania ospiterà l'edizione 2022 del Congresso internazionale della Camelia, che quest'anno si terrà in Giappone, a Goto, dal 29 febbraio al 6 marzo. In vista dell'appuntamento prosegue il lavoro per realizzazione del progetto 'Biblioteca delle Camelie', un parco botanico che collezionerà oltre 600 Camelie nell'area che circonda la sede della biblioteca. "Siamo felici nel mettere in cantiere questa iniziativa - ha affermato il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini - perché ribadisce una delle identità naturalistiche della nostra città". Nel Verbano il settore florovivaistico è un'eccellenza produttiva che esporta milioni di piante in tutta Europa.