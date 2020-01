Capodanno a Torino, cassonetti in fiamme per i botti

Sono circa una ventina i cassonetti per la raccolta dei rifiuti che, la scorsa notte, sono andati in fiamme per lo scoppio di petardi e fuochi d'artificio durante i festeggiamenti di Capodanno. Questo è il dato che risulta alla centrale operativa dei vigili del fuoco. In città i botti erano vietati da un'ordinanza comunale, ma sono stati utilizzati in abbondanza.

Gli interventi dei pompieri

Notte di lavoro, per i pompieri, anche nell'Alessandrino. Nonostante i divieti emanati in numerosi centri, l'utilizzo dei botti è stato massiccio. Diversi cassonetti per la raccolta dei rifiuti sono andati in fiamme e molti gli interventi dei vigili del fuoco ad Alessandria in via Marengo e nel sobborgo di Spinetta Marengo e a Borgo San Martino nel Casalese.

Data ultima modifica 01 gennaio 2020 ore 10:25