Forte vento a Torino e in Piemonte: raffiche a 113 chilometri orari

In Piemonte soffia da questa mattina un forte vento, con raffiche che sono arrivate a toccare i 113 chilometri orari a Balme, nelle Valli di Lanzo (Torino). Le stazioni Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato forte vento anche in Valle di Susa, in particolare a Giaglione, dove le raffiche hanno raggiunto i 87.8 chilometri orari, e a Torino, dove il vento ha soffiato a 64.8 chilometri orari. In provincia di Alessandria, a Cabella, tra il Piemonte e la Liguria, raffiche di vento oltre i 65 chilometri orari, mentre in provincia di Cuneo si sono toccati i 76 chilometri orari a Frabosa Soprana.

Bufera nel Cuneese

Una bufera di vento ha fatto scattare l'allarme a Bagnolo Piemonte (Cuneo), in località Rucas a 1500 metri di altitudine, dove una quarantina di persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste bloccate mentre tentavano di tornare a valle in auto a causa delle raffiche e della neve accumulata dal vento. La centrale del 118 ha inviato due mezzi, un'ambulanza di base e un'auto medica: non ci sono feriti ma ad alcuni è stata prestata assistenza perché in preda a crisi d'ansia. Intervenuti anche Carabinieri e Soccorso Alpino.

Le temperature

Per quanto riguarda le temperature, in pianura il termometro ha superato i 15 gradi, mentre in quota si registrano nevicate oltre i 1300 metri. Il vento continuerà a soffiare, nelle vallate e sulle creste di montagna, almeno fino a martedì, con massime in pianura - segnala Smi (Società Meteorologica Italiana) fino a 10 gradi superiori alla norma del periodo. In rialzo lo zero termico, che alla vigilia di Natale salirà a 2.800-2.900 metri.