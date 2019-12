Maltempo, allerta arancione su parte del Piemonte per frane e valanghe

È passata da gialla ad arancione l’allerta meteo diramata nel sud-est del Piemonte, in particolare nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo, già duramente colpite tra ottobre e novembre dalle alluvioni e dove il rischio di nuove esondazioni e frane si fa concreto su gran parte del territorio. A nord, invece, il pericolo principale viene dalle valanghe. Sul resto della Regione, l’allerta rimane gialla, ad eccezione della zone delle pianure e delle colline torinesi e nelle valli Susa, Chisone, Pellice e Po, dove la situazione dovrebbe restare sotto controllo. (ALLERTA ROSSA IN LIGURIA)

Domani scuole chiuse nell’Alessandrino

In seguito all’allerta, i sindaci di Serravalle Scrivia, Cassano Spinola e Gavi, nell’Alessandrino, hanno deciso di tenere chiusi gli istituti scolastici nella giornata di domani. In provincia, ci sono ancora 400 sfollati per i danni causati dal maltempo tra ottobre e novembre. La protezione civile ha invece disposto l'apertura dalle 7 di domani mattina dei Com - Centri Operativi Misti - per monitorare i corsi d'acqua.

Domani sera un miglioramento, poi nuove piogge

Nel nord della Regione, si abbassa ancora la quota neve, passando in media da 1600 a 1300 metri, mentre in Val Formazza, nell'Ossola, raggiungerà quota 1100 metri. Le precipitazioni continueranno fino a domani sera, quando è previsto un miglioramento, ma nuove piogge sono attese tra la sera di sabato e l'alba di domenica.

Data ultima modifica 19 dicembre 2019 ore 16:46