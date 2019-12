Maltempo, allerta rossa domani in Liguria

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) ha emanato l'allerta rossa per la giornata di domani venerdì 20 dicembre, il massimo grado di allerta in tutta la Regione.

Scuole chiuse

L'allerta scatta alle 8 del mattino per Ponente e centro della Liguria e sarà in vigore fino alle 21, poi arancione fino a mezzanotte. Per il Levante e entroterra l'allerta scatterà dalle 12 e sarà in vigore fino alle 24. A seguito dell'allerta rossa, tutte le scuole e le altre strutture scolastiche resteranno chiuse.

Criticità in tutta la Regione

"Già nella serata di oggi", spiegano gli esperti, "saranno possibili rovesci e locali temporali anche forti in particolare sul centro Levante; poi, dalle prime ore del mattino, l'arrivo di un sistema frontale provocherà precipitazioni diffuse in rapida intensificazione con cumulate fino a molto elevate e temporali forti e organizzati, in particolare dalle ore centrali. Queste precipitazioni potranno determinare innalzamenti significativi dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con associate criticità diffuse su tutto il territorio regionale". Dopo una breve pausa, un nuovo, veloce passaggio perturbato è atteso in transito sul centro Levante, tra la serata di sabato e le prime ore di domenica.