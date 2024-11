Previsioni meteo, neve e freddo in arrivo da venerdì: ecco dove

Freddo in arrivo

Questa parentesi di relativa tranquillità, tuttavia, non durerà a lungo. A partire da venerdì 29 novembre, l’alta pressione, spostandosi verso la Germania, innescherà la discesa di un fronte di aria molto fredda. Questo flusso, passando attraverso un corridoio tra Polonia, Repubblica Ceca e Austria, raggiungerà l’Italia, dando vita a una piccola ma incisiva circolazione ciclonica. L’instabilità tornerà a interessare il Paese, con fenomeni più marcati lungo le regioni adriatiche e al Sud, mentre nevicate si faranno strada sugli Appennini a quote via via più basse. Le temperature registreranno un sensibile calo generale. Nel fine settimana, questa massa d’aria fredda si sposterà verso il Sud e le vicine isole della Grecia.

Le previsioni al Nord

Attese nevicate sui confini alpini, cielo spesso molto nuvoloso o a tratti coperto o nebbioso sul resto delle regioni. Temperature abbastanza stazionarie. Si prevendono forti raffiche di vento in zona Pianura Padana.

Al Centro

Nelle regioni centrali italiane la giornata di domani trascorrerà con un cielo più coperto sull'alta Toscana, in Umbria e sulle Marche, anche con piovaschi. Nubi e nebbie altrove.

Al Sud e sulle Isole

Nelle città del Mezzogiono ci saranno generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sparsi in Campania. Tempo più stabile solo in Sicilia e su parte della Calabria. Mari mossi.