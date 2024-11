Ski'n Card, lo skipass regionale unico per la Lombardia: come funziona

Il nuovo skypass unico regionale consente di sciare in tutte le aree delle località associate con una sola tessera, per un totale di oltre 300 km di piste sulle Alpi. Paghi col sistema Pay Per Use. Dal 9 al 22 dicembre c'è la possibilità per i ragazzi di fare lezioni di sci a soli 10 euro, durante i week-end

Anef Ski Lombardia è l’associazione che riunisce le aziende funiviarie di 27 stazioni sciistiche in Lombardia con l’obiettivo di promuovere la montagna lombarda per tutti gli appassionati di sci alpino e sport invernali. Anche per la stagione invernale 2024/25 Anef con il contributo di Regione Lombardia propone l’iniziativa dello skipass unico regionale, ribattezzato da quest’anno con il nuovo nome Ski’n Lombardia, che consente di sciare in tutte le ski area delle località associate con una sola tessera, per un totale di oltre 300 km di piste sulle Alpi.

Come funziona

Per averla basta andare sul sito Ski’n Lombardia, scegliendo tra un abbonamento stagionale o pay per use. La tessera costa 10 euro e si può ricevere a casa o ritirare sulle piste, con una foto sul quar code la si abbina al cliente. Si paga senza aprire il portafoglio tramite il sistema Pay Per Use; la spesa del giornaliero ti viene addebitata a fine giornata; si può raggiungere la soglia di 1.140 euro per tutta la stagione sciistica. L’obiettivo è aggiungere alla tessera anche il pagamento dei corsi di sci o espserienze in montagna come l’accesso ai rifugi, ristoranti e terme. Già dal prossimo 9 dicembre e fino al 22 ai ragazzi verrà data la possibilità di frequentare lezioni di sci spendendo solo 10 euro, durante i week-end.