Incidente nell'Astigiano, scontro frontale tra due auto: morto 52enne

Un 52enne albanese, alla guida di una Fiat Punto, è morto in seguito a uno scontro frontale con una Volvo nei pressi del Comune di Moncalvo (nell’Astigiano), sulla Statale per Casale Monferrato (in provincia di Alessandria). Lievi ferite, invece, per il conducente della seconda vettura incidentata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale medico del 118. Le dinamiche dello schianto sono in fase di accertamento.