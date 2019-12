La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Variabilità asciutta al pomeriggio, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, è previsto un centimetro di neve. La temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un nuovo fronte si avvicina rapidamente da Nord Ovest determinando un nuovo peggioramento del tempo anche su parte del Nord Ovest tra la notte e la mattina, con possibilità di neve debole fino in pianura sul Piemonte. Precipitazioni forti sui settori confinali, con abbondanti nevicate in Valle d'Aosta fino a fondovalle. Clima freddo, temperature diurne in genere non oltre i 2-4°C.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia al pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 4cm di neve. La temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,5 µg/m³.