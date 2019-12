Svaligiavano appartamenti a Torino: sgominata banda di sole donne

I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno individuato e sgominato una banda di sole donne, professioniste del furto dedite a svaligiare appartamenti nel quartiere San Salvario, nel capoluogo piemontese. In manette sono finite tre nomadi di 22, 23 e 24 anni, fermate dai militari al temine di controlli e appostamenti nella zona sia in divisa che in borghese.

Le indagini

Le tre donne sono state notate più volte nei pressi di diversi portoni del borgo mentre citofonavano per verificare la presenza dei residenti. Quando i carabinieri le hanno bloccate, hanno trovato all’interno della loro borsa due cacciaviti e una lastra di plastica per aprire le serrature che sono state chiuse senza una mandata. In seguito ad accertamenti, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto su due portoni del quartiere segni compatibili con gli strumenti di effrazione sequestrati. Ora, le indagini proseguono per verificare se siano stati commessi anche altri furti nella zona.